L’engagement à hauteur d’homme. Grande Loge de france Paris

Alors que de multiples menaces – idéologiques, sociétales, climatiques, sécuritaires, économiques – semblent aujourd’hui imposer à chacun de s’engager, le mot et la notion même d’engagement paraissent s’être dilués. Tout semble désormais « engagé » : les personnes, les médias, la consommation, les marques, les entreprises… À force d’être partout, le mot a parfois perdu de son poids, de sa gravité et de son exigence. Il ne dit plus toujours ce qu’il coûte, ce qu’il oblige, ni ce qu’il met réellement en jeu.

À travers les parcours d’hommes et de femmes anonymes, aujourd’hui en Ukraine et hier sous l’Occupation allemande, nous proposons une conférence qui aborde l’engagement de manière incarnée et accessible : ni discours académique, ni leçon morale, mais un temps de transmission et de dialogue citoyen, « à hauteur d’homme ». La soirée réunira :

Michel Hazanavicius, réalisateur, auteur des Carnets d’Ukraine

Tal Bruttmann, historien, auteur de Auschwitz

Conférence publique a la Grande Loge de France;

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-20T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-20T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-20T19:30:00+02:00_2026-01-20T21:00:00+02:00

Grande Loge de france 8 rue Puteaux 75017 Paris

https://my.weezevent.com/lengagement-a-hauteur-dhomme