L’engloutie Cinéma Le Félix Labouheyre

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-17
La séance du film du samedi 17 janvier sera précédée d’une présentation du début de l’école obligatoire en milieu rural par Bernard Dugrand, historien amateur et bénévole au Félix ! Venez nombreux !
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
English : L’engloutie
The film screening on Saturday January 17 will be preceded by a presentation on the beginning of compulsory schooling in rural areas by Bernard Dugrand, amateur historian and Félix volunteer! Come one, come all!
