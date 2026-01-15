L’engloutie Cinéma Le Félix Labouheyre

L’engloutie

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

La séance du film du samedi 17 janvier sera précédée d’une présentation du début de l’école obligatoire en milieu rural par Bernard Dugrand, historien amateur et bénévole au Félix ! Venez nombreux !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : L’engloutie

The film screening on Saturday January 17 will be preceded by a presentation on the beginning of compulsory schooling in rural areas by Bernard Dugrand, amateur historian and Félix volunteer! Come one, come all!

