L’engloutie Rencontre avec la réalisatrice Louise Hémon et l’acteur Matthieu Lucci Les Cinémas Actes Sud Arles

L’engloutie Rencontre avec la réalisatrice Louise Hémon et l’acteur Matthieu Lucci

Mardi 6 janvier 2026 de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-01-06 20:30:00

fin : 2026-01-06 22:30:00

2026-01-06

Rencontre avec la réalisatrice Louise Hémon et l’acteur Matthieu Lucci.

En partenariat avec les Écrans du Sud et le festival Films Femmes Méditerranée.

Synopsis

1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle. Jusqu’au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard…



Réalisation Louise Hémon

Casting Galatea Bellugi, Matthieu Lucci, Samuel Kircher .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

A conversation with director Louise Hémon and actor Matthieu Lucci.



In partnership with Écrans du Sud and the Films Femmes Méditerranée festival.

