L’énigmatique Hérigoudeau, une entité antérieure à l’an mil ? par Albéric Verdon Rue Clément Ader Parthenay

L’énigmatique Hérigoudeau, une entité antérieure à l’an mil ? par Albéric Verdon

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres

La seigneurie de l’Hérigoudeau est intimement liée à Parthenay. Quelle est son histoire, son étendu, son niveau d’imbrication avec la seigneurie de Parthenay ? Quelle est cette dîme Robert qui en dépendait et dont les limites bordent de très vieux chemins ? Pourquoi cette seigneurie pourrait-elle être antérieure à l’émergence de la baronnie de Parthenay ?

Autant de questions qui seront abordées lors de cette conférence. Une fois de plus, la féodalité en Gâtine démontre sa complexité, mais cette étude illustre également un peu plus que ce pays n’était pas le désert que certains auteurs ont pu laisser entendre pour les périodes antérieures à l’an 1000. .

sh2pg79200@gmail.com

