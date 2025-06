L’énigme de l’été au Musée du Jouet musée du jouet La Ferté Macé 2 juillet 2025 07:00

Orne

L’énigme de l’été au Musée du Jouet musée du jouet 32 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-02

fin : 2025-08-30

2025-07-02

Pendant les grandes vacances, l’équipe du musée propose au public une découverte ludique des collections grâce à une énigme. Lancé pour la première fois l’année dernière l’énigme de l’été a rencontré du succès. Cette année, l’équipe du musée propose une nouvelle énigme permettant aux visiteurs aventureux de découvrir des inventions.

Voici l’énigme :

Pendant les vacances d’été, prenez le large au musée.

Lors de votre exploration, retrouvez deux inventions.

Conçues par René Couzinet, elles sont miniaturisées en jouet.

D’une ou deux hélices elles sont dotées, c’est mieux pour avancer.

L’une glisse sur les flots, sans être un bateau.

L’autre, pour montrer son potentiel, se prénomme arc-en-ciel.

Mais quelles sont-elles finalement ? A vous de jouer à présent !

Si d’aventure, vous y parvenez, vous repartirez du Musée avec une friandise bien méritée.

Jeu proposé en juillet & août. Musée ouvert du mercredi au samedi de 14h à 17h.

(Fermé le vendredi 15 août)

musée du jouet 32 Rue de la Victoire

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

English : L’énigme de l’été au Musée du Jouet

During the summer vacations, the museum team offers the public a fun way of discovering the collections through a riddle. Launched for the first time last year, « l?énigme de l?été » was a great success. This year, the museum team is proposing a new riddle that will allow adventurous visitors to discover inventions.

The riddle reads:

« During the summer vacations, take to the sea at the museum.

As you explore, find two inventions.

Designed by René Couzinet, they are miniaturized toys.

Equipped with one or two propellers, they’re ideal for moving forward.

One glides on the water, without being a boat.

The other, to show its potential, is called a rainbow.

But which are they? Now it’s up to you!

If you succeed, you’ll leave the Museum with a well-deserved treat

Game offered in July & August. Museum open Wednesday to Saturday, 2pm to 5pm.

(Closed on Friday, August 15)

German :

Während der großen Ferien bietet das Museumsteam dem Publikum eine spielerische Entdeckung der Sammlungen mithilfe eines Rätsels an. Das im letzten Jahr erstmals eingeführte « Sommerrätsel » war ein voller Erfolg. In diesem Jahr bietet das Museumsteam ein neues Rätsel an, bei dem abenteuerlustige Besucher Erfindungen entdecken können.

Das Rätsel lautet wie folgt:

« Während der Sommerferien können Sie im Museum auf Entdeckungsreise gehen.

Auf Ihrer Entdeckungsreise finden Sie zwei Erfindungen.

Sie wurden von René Couzinet entworfen und als Spielzeug miniaturisiert.

Sie haben einen oder zwei Propeller, damit sie besser vorankommen.

Das eine gleitet über die Wellen, ohne ein Boot zu sein.

Das andere nennt sich Regenbogen, um sein Potenzial zu zeigen.

Aber welche sind es am Ende? Jetzt sind Sie an der Reihe!

Wenn dir das gelingt, kannst du das Museum mit einem wohlverdienten Leckerbissen verlassen. »

Das Spiel wird im Juli und August angeboten. Das Museum ist mittwochs bis samstags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

(Geschlossen am Freitag, den 15. August)

Italiano :

Durante le vacanze estive, il team del museo offre al pubblico un modo divertente per scoprire le collezioni attraverso un indovinello. Lanciato per la prima volta l’anno scorso, l' »indovinello estivo » ha riscosso un grande successo. Quest’anno il team del museo propone un nuovo indovinello che offre ai visitatori più avventurosi la possibilità di scoprire le invenzioni.

Ecco l’indovinello:

« Durante le vacanze estive, andate in acqua al museo.

Esplorando, trovate due invenzioni.

Progettate da René Couzinet, sono state miniaturizzate come giocattoli.

Sono dotati di una o due eliche, per avanzare meglio.

Una scivola sull’acqua, senza essere una barca.

L’altro, per mostrare il suo potenziale, si chiama arcobaleno.

Ma quali sono? Ora tocca a voi!

Se ci riuscirete, lascerete il Museo con un meritato premio

Gioco disponibile in luglio e agosto. Il Museo è aperto dal mercoledì al sabato, dalle 14.00 alle 17.00.

(Chiuso venerdì 15 agosto)

Espanol :

Durante las vacaciones de verano, el equipo del museo ofrece al público una forma divertida de descubrir las colecciones a través de una adivinanza. Lanzada por primera vez el año pasado, la « adivinanza de verano » tuvo un gran éxito. Este año, el equipo del museo propone una nueva adivinanza para que los visitantes más aventureros descubran los inventos.

He aquí la adivinanza:

« Durante las vacaciones de verano, sal al agua en el museo.

Mientras exploras, encuentra dos inventos.

Diseñados por René Couzinet, se han miniaturizado como juguetes.

Están equipados con una o dos hélices para avanzar mejor.

Uno se desliza sobre el agua, sin ser un barco.

El otro, para mostrar su potencial, se llama arco iris.

Pero, ¿cuáles son? Ahora depende de ti

Si lo consigues, saldrás del Museo con un merecido premio

Juego disponible en julio y agosto. Museo abierto de miércoles a sábado, de 14:00 a 17:00 horas.

(Cerrado el viernes 15 de agosto)

