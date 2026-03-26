L’énigme du chat momifié

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Prêts pour une enquête fascinante sur les traces du célèbre chat momifié de l’Aître?? Dans ce parcours-jeu, inspectez les lieux aux côtés d’un journaliste saisi d’une étrange frénésie… Il affirme être sur le point de lever le voile sur l’origine de la présence du chat en ces lieux et sollicite votre aide. Qui l’a placé ici?? Fossoyeur, prêtre, enseignant ou étudiants des Beaux-Arts… étudiez chacune des pistes pour résoudre ce mystère?! .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’énigme du chat momifié

L’événement L’énigme du chat momifié Rouen a été mis à jour le 2026-03-23 par Seine-Maritime Attractivité