L’énigme du gardien de la Glucoserie La Glucoserie Épinal

L’énigme du gardien de la Glucoserie

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Un célèbre chasseur de trésor bloque sur une liste d’énigme redoutables à la Glucoserie, il cherche des volontaires pour l’aider à les résoudreTout public

English :

A famous treasure hunter stumbles upon a list of dreaded riddles at the Glucoserie, and is looking for volunteers to help him solve them

