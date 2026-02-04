L’énigme du gardien de la Glucoserie La Glucoserie Épinal
L’énigme du gardien de la Glucoserie
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
2026-04-01
Un célèbre chasseur de trésor bloque sur une liste d’énigme redoutables à la Glucoserie, il cherche des volontaires pour l’aider à les résoudreTout public
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est
English :
A famous treasure hunter stumbles upon a list of dreaded riddles at the Glucoserie, and is looking for volunteers to help him solve them
