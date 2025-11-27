L’énigme Georges de La Tour Bibliothèque Forney Paris
Le
Nouveau-né, Madeleine au miroir, La Diseuse de bonne-aventure, Le Tricheur à
l’as de carreau… Aujourd’hui tous les amoureux de peinture connaissent les
oeuvres de Georges de La Tour, l’immense maître du clair-obscur du XVIIème siècle.
Et pourtant… il aurait pu en être tout autrement. Célébré de son vivant, il
est en effet tombé dans l’oubli le plus total à sa mort en 1652. Et ses
tableaux ont été pendant plus de deux siècles attribués à d’autres de ses
contemporains avant que la collection de ses oeuvres ne soit patiemment
reconstituée par des historiens de l’art au début du XXème. Parcourir les
étapes de cette résurrection quasi-miraculeuse nous permettra de redécouvrir et
d’éclairer les mystérieuses toiles de cet illustre “inconnu” que fut Georges de
La Tour.
La conférencière
Sophie
Doudet est maîtresse de conférences en littérature française à l’Institut
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence où elle enseigne la littérature et
l’histoire des arts et des idées. Ses recherches universitaires portent sur les
écrits esthétiques d’André Malraux et sur l’œuvre d’Albert Camus. Autrice de
biographies (Malraux, Churchill, Mme de Staël chez Gallimard) et de romans
historiques pour la jeunesse aux éditions Scrinéo, elle a publié deux ouvrages
dans la collection « Le roman d’un chef-d’œuvre » aux ateliers Henry
Dougier consacrés au « Trois mai » de Goya et au « Le Tricheur à
l’as de carreau » de Georges de La Tour.
En partenariat
avec les Ateliers Henry Dougier, https://www.ateliershenrydougier.com/
A l’occasion de l’exposition présentée au musée Jacquemart-André, la bibliothèque Forney vous invite à la découverte d’un peintre mystérieux et fascinant
Le mercredi 14 janvier 2026
de 19h30 à 20h45
gratuit
Réservation obligatoire
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/