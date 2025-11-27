L’énigme Georges de La Tour Bibliothèque Forney Paris

Le

Nouveau-né, Madeleine au miroir, La Diseuse de bonne-aventure, Le Tricheur à

l’as de carreau… Aujourd’hui tous les amoureux de peinture connaissent les

oeuvres de Georges de La Tour, l’immense maître du clair-obscur du XVIIème siècle.

Et pourtant… il aurait pu en être tout autrement. Célébré de son vivant, il

est en effet tombé dans l’oubli le plus total à sa mort en 1652. Et ses

tableaux ont été pendant plus de deux siècles attribués à d’autres de ses

contemporains avant que la collection de ses oeuvres ne soit patiemment

reconstituée par des historiens de l’art au début du XXème. Parcourir les

étapes de cette résurrection quasi-miraculeuse nous permettra de redécouvrir et

d’éclairer les mystérieuses toiles de cet illustre “inconnu” que fut Georges de

La Tour.

La conférencière

Sophie

Doudet est maîtresse de conférences en littérature française à l’Institut

d’Études Politiques d’Aix-en-Provence où elle enseigne la littérature et

l’histoire des arts et des idées. Ses recherches universitaires portent sur les

écrits esthétiques d’André Malraux et sur l’œuvre d’Albert Camus. Autrice de

biographies (Malraux, Churchill, Mme de Staël chez Gallimard) et de romans

historiques pour la jeunesse aux éditions Scrinéo, elle a publié deux ouvrages

dans la collection « Le roman d’un chef-d’œuvre » aux ateliers Henry

Dougier consacrés au « Trois mai » de Goya et au « Le Tricheur à

l’as de carreau » de Georges de La Tour.

En partenariat

avec les Ateliers Henry Dougier, https://www.ateliershenrydougier.com/

A l’occasion de l’exposition présentée au musée Jacquemart-André, la bibliothèque Forney vous invite à la découverte d’un peintre mystérieux et fascinant

Le mercredi 14 janvier 2026

de 19h30 à 20h45

gratuit

Réservation obligatoire

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/