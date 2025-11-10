L’enjeu des abysses Atrium de Lumière Paris

L’océan, et particulièrement les abysses, sont en grande partie inconnus. Pourtant, sous la surface existent des enjeux géostratégiques considérables. Les fonds marins regorgent de ressources minérales encore inexploitées qui deviennent de plus en plus convoitées et dont l’exploitation doit faire l’objet d’une régulation internationale en cours d’élaboration, tandis que l’on y découvre une biodiversité très particulière et fragile. Alors que les câbles sous-marins, vecteurs des communications internationales, sont régulièrement menacés et endommagés, la présence navale comme civile est de plus en plus assurée par des drones.

Géopolitique, stratégie et diplomatie sont à l’honneur pour cette rencontre autour du livre collectif Les Abysses (Équateurs, 2024) afin d’envisager les gouvernances à venir de l’océan.

Cyrille P. Coutansais , directeur du département recherches du Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM) et enseignant à l’ICP (Institut catholique de Paris). A notamment dirigé Les Abysses (Équateurs, 2024)

Olivier Guyonvarch, diplomate, spécialiste du droit de la mer, ex représentant permanent de la France auprès de l'Autorité internationale des fonds marins, a notamment contribué à l'ouvrage collectif Les Abysses (Équateurs, 2024)

Denis Delbecq, journaliste au Temps (Suisse), collabore à Sciences & Avenir sur les questions liées aux sciences, à la technologie, à l’environnement, ainsi qu’à leurs implications sociales, économiques et géopolitiques

Dans le cadre du cycle de conférences « Notre avenir, l’océan », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des abysses.

Le lundi 10 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Atrium de Lumière Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/lenjeu-des-abysses/ contact.communication@bpi.fr