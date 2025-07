« L’ENLÈVEMENT CONSENTANT » Nouveau Théâtre de Châtellerault Châtellerault

« L’ENLÈVEMENT CONSENTANT » Nouveau Théâtre de Châtellerault Châtellerault dimanche 30 novembre 2025.

« L’ENLÈVEMENT CONSENTANT »

Nouveau Théâtre de Châtellerault 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Mise en scène et scénographie Ambroise Divaret, Hector Chambionnat

et Antoine Erguy.

Chanteurs Ambroise Divaret, Angelo Heck, Malo Huet, Maxime Jerman, Zoé Fouray, Clara Orif

Un jeune premier surpris dans les bras de sa chère et tendre par sa belle-mère, c’est à partir de cette anecdote autobiographique que va s’orchestrer l’action de » l’Enlèvement Consentant ». .

Nouveau Théâtre de Châtellerault 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54

English : « L’ENLÈVEMENT CONSENTANT »

German : « L’ENLÈVEMENT CONSENTANT »

Italiano :

Espanol : « L’ENLÈVEMENT CONSENTANT »

L’événement « L’ENLÈVEMENT CONSENTANT » Châtellerault a été mis à jour le 2025-07-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne