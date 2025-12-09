L’ENLUMINEUR DISPARU COUP DE PINCEAU DANS LE DOS ! Lunel

L’ENLUMINEUR DISPARU COUP DE PINCEAU DANS LE DOS !

48 Rue Jean Jacques Rousseau Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Date(s) 18 février 2026 14h à 16h

Emplacement Dans les rues de Lunel Départ de la Maison Rousseau

Tél 04 67 87 83 06

Jeu de pistes gratuit sur inscription auprès de la Maison Rousseau- Dès 6 ans Enfant accompagné d'un parent

Dans le cadre de l’exposition Trésors cachés ! Lunel et son patrimoine écrit , la Maison Rousseau et l’équipe du musée Médard vous propose de partir à la chasse au trésor avec L’enlumineur disparu coup de pinceau dans le dos ! , un rendez-vous qui mêle jeu de piste et enquête. Ouvert à tous les publics dès 6 ans, ce nouveau rendez-vous vous embarque pendant une heure et demie à la recherche d’un trésor ! En effet, vous voilà plongé dans le Lunel du XV° siècle…

Un jeune enlumineur talentueux travaille pour un puissant seigneur de la ville. Son chef-d’œuvre, une enluminure unique mêlant or et savoir, devait être le joyau d’un manuscrit précieux. Mais, à la veille de sa présentation, l’œuvre disparaît. Le peintre, accusé de l’avoir cachée, disparait à son tour ! Mais que se passe-t-il à Lunel ? Saurez-vous le découvrir et retrouvez le trésor disparu ?!

N’hésitez pas venez mener l’enquête et chasser le trésor dans les rues de la cité pescalune ! En famille, entre amis ou bien en solo, vous découvrirez l’histoire de Lunel en vous amusant ! .

48 Rue Jean Jacques Rousseau Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 06

English :

Date(s): February 18, 2026 ? 2pm to 4pm

Location In the streets of Lunel ? Departure from Maison Rousseau

Tel 04 67 87 83 06

Free treasure hunt on registration at Maison Rousseau From 6 years ? Children accompanied by a parent

