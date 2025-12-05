LeNoël du showroom d’Agathe Fortin Ferme de Bonnemare Gamaches-en-Vexin
Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin Eure
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-05 2025-12-12
Avec la participation de
– L’Ortie Blanche,
– Mes Bougies Craquantes,
– Dr & Co, créatrice et chineuse,
– Madame Marguerite et ses couronnes de fleurs,
– Exposition photo avec l’association Keur Metis par Caroline Carpentier,
– L’Envol des Tissus,
– Pauline, belle créatrice de bijoux.
Vous trouverez bougies, cadeaux, couronnes de Noël, céramiques, décorations, lampes, poteries, photographies, tableaux, tecks, végétaux et sapins. .
Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 15 25 31 55 contact@agathefortin.com
English : LeNoël du showroom d’Agathe Fortin
