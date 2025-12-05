LeNoël du showroom d’Agathe Fortin Ferme de Bonnemare Gamaches-en-Vexin

LeNoël du showroom d’Agathe Fortin

Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-05 2025-12-12

Avec la participation de

– L’Ortie Blanche,

– Mes Bougies Craquantes,

– Dr & Co, créatrice et chineuse,

– Madame Marguerite et ses couronnes de fleurs,

– Exposition photo avec l’association Keur Metis par Caroline Carpentier,

– L’Envol des Tissus,

– Pauline, belle créatrice de bijoux.

Vous trouverez bougies, cadeaux, couronnes de Noël, céramiques, décorations, lampes, poteries, photographies, tableaux, tecks, végétaux et sapins. .

Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 15 25 31 55 contact@agathefortin.com

