Roots of Blues, release party – Lenouvô Cosmos Paris 15 juin 2025

Nous avons le plaisir de vous inviter à célébrer la sortie de l’album Roots of Blues, fruit d’une collaboration inédite entre Karim Albert Kook, guitariste et chanteur à la voix rocailleuse et Édouard Bineau, harmoniste au souffle vibrant.

Un hommage aux racines du blues, porté par deux artistes à la croisée des genres et des émotions.

Rendez-vous le 15 juin à 16h au Lenouvô Cosmos pour une release party chaleureuse et musicale. L’occasion de découvrir l’album en avant-première, échanger avec les artistes et vivre un moment unique.

Le dimanche 15 juin 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-15T19:00:00+02:00

2025-06-15T17:00:00+02:00_2025-06-15T20:00:00+02:00

fin : 2025-06-15T22:00:00+02:00

Lenouvô Cosmos 105, Rue de Tolbiac 75013 prendre l’escalateurParis

https://labelteam.fr/ contact@labelteam.fr https://www.facebook.com/events/1395618501579114? https://www.facebook.com/events/1395618501579114?

Karim Albert Kook et Edouard Bineau vous présentent leur nouvel album!