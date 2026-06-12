Lenovo ouvre une fan zone technologique de 800 m² au Café A pendant toute la Coupe du Monde de la FIFA 2026 Café A Paris vendredi 12 juin 2026.

Pensée comme un véritable lieu de vie au cœur du plus grand jardin privé de Paris, cette fan zone mêle retransmissions des matchs, découvertes technologiques, expériences immersives et moments de convivialité autour d’une offre food & drink.

Au fil de leur visite, les visiteurs pourront :

-Vivre les matchs en immersion grâce à la diffusion des rencontres dans une ambiance festive et conviviale, au cœur d’un espace aménagé pour partager l’émotion de la compétition.

–Découvrir les coulisses technologiques de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec des démonstrations des solutions développées par Lenovo pour la FIFA :

FIFA AI Pro , l’assistant d’intelligence artificielle capable d’analyser des millions de données de jeu et plus de 2 000 indicateurs de performance ;

, l’assistant d’intelligence artificielle capable d’analyser des millions de données de jeu et plus de 2 000 indicateurs de performance ; les avatars digitaux 3D des joueurs , utilisés pour enrichir l’expérience des spectateurs et assister les arbitres dans leurs prises de décision ;

, utilisés pour enrichir l’expérience des spectateurs et assister les arbitres dans leurs prises de décision ; la vue stabilisée de la caméra arbitre, rendue possible grâce à l’IA, qui offre un point de vue inédit au cœur de l’action.

–Participer à des animations interactives autour du football, avec notamment un panier à pinces revisité aux couleurs du ballon rond et plusieurs expériences ludiques conçues pour petits et grands.

–Immortaliser leur visite grâce à un photocall immersif, spécialement imaginé pour plonger les visiteurs dans l’univers de la compétition.

–Profiter des espaces food & drink du Café A, entre deux matchs ou animations, dans un cadre exceptionnel en plein cœur de Paris.

A l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont Lenovo est partenaire technologique officiel, la marque ouvre au grand public la Lenovo Fan Zone Experience, un espace de 800 m² installé au Café A, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, du 12 juin au 19 juillet 2026.

Du vendredi 12 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T23:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T23:00:00+02:00;2026-06-15T11:00:00+02:00_2026-06-15T23:00:00+02:00;2026-06-16T11:00:00+02:00_2026-06-16T23:00:00+02:00;2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T23:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T23:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T23:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00;2026-06-22T11:00:00+02:00_2026-06-22T23:00:00+02:00;2026-06-23T11:00:00+02:00_2026-06-23T23:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T23:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T23:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T23:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T23:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T23:00:00+02:00;2026-06-29T11:00:00+02:00_2026-06-29T23:00:00+02:00;2026-06-30T11:00:00+02:00_2026-06-30T23:00:00+02:00;2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T23:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T23:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T23:00:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T23:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T23:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T23:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T23:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T23:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T23:00:00+02:00;2026-07-13T11:00:00+02:00_2026-07-13T23:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T23:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T23:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T23:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T23:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T23:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T23:00:00+02:00

Café A 148, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris



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