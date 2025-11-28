LENPARROT BELLE DE JOUR Nantes

LENPARROT BELLE DE JOUR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:30 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Romain Lallement est Lenparrot, un musicien, chanteur et compositeur nantais. Le vendredi 4 octobre 2024 est sorti La Conversation, son troisième album studio. L’histoire d’une traversée humaine chantée en français et enregistrée au cœur du massif des Corbières.Perdre ses repères, découvrir les joies de la paternité, encaisser les décès, se détacher, écrire, voyager. Et se rencontrer. Au sens propre comme au figuré. C’est au cœur de l’écrin bienveillant de la bergerie familiale de Nina Savary que Lenparrot a composé son troisième album, sa propre conversation, entouré par le producteur Emmanuel Mario (alias Astrobal), le multi-instrumentiste Vincent Guyot et la chanteuse Nina Savary. Onze chansons aux harmonies ensoleillées qui font magistralement coïncider la frustration des échanges avec les absents, avec l’aventure des rencontres qui se conjuguent au présent.C’est seul au piano qu’il viendra l’interpréter chez Belle de Jour, avec de nouvelles chansons en avant-première.https://www.instagram.com/lenparrot/?hl=frhttps://youtu.be/kLLnhyas8dA?si=eUeUXly0ZuzMt8fR

BELLE DE JOUR Nantes 44000