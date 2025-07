L’ENQUANT Argeliers

L'ENQUANT Argeliers samedi 9 août 2025.

L’ENQUANT

Argeliers Aude

Début : 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

L’Enquant est de retour pour l’édition 2025. Cette fête qui est un hommage à Marcelin Albert, est une opportunité de débusquer de grands vins et une fête populaire estivale qui célèbre les vins du territoire et les arts de la rue.

Animations toute la journée avec le défilé des confréries, repas, vente aux enchères, bodegas, musique, déambulations.

Argeliers 11120 Aude Occitanie

English :

L’Enquant is back for the 2025 edition. This festival, a tribute to Marcelin Albert, is an opportunity to unearth great wines and a popular summer festival that celebrates the region’s wines and the street arts.

Entertainment all day long, with a parade of brotherhoods, meals, auctions, bodegas, music and street performances.

German :

L’Enquant ist für die Ausgabe 2025 wieder dabei. Dieses Fest, das eine Hommage an Marcelin Albert ist, bietet die Gelegenheit, große Weine aufzuspüren, und ist ein beliebtes Sommerfest, das die Weine der Region und die Straßenkunst feiert.

Den ganzen Tag über Unterhaltung mit dem Umzug der Bruderschaften, Essen, Versteigerungen, Bodegas, Musik, Umzügen.

Italiano :

L’Enquant torna per l’edizione 2025. Questo festival, che è un omaggio a Marcelin Albert, è un’occasione per scoprire grandi vini e una popolare festa estiva che celebra i vini della regione e le arti di strada.

L’intrattenimento dura tutto il giorno, con una sfilata di confraternite, un pasto, un’asta, bodegas, musica e spettacoli di strada.

Espanol :

L’Enquant vuelve para la edición de 2025. Este festival, que es un homenaje a Marcelin Albert, es una oportunidad para descubrir grandes vinos y una fiesta popular de verano que celebra los vinos y las artes callejeras de la región.

Hay animación durante todo el día, con desfile de cofradías, comida, subasta, bodegas, música y espectáculos callejeros.

