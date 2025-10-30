« L’enquesta maudita » Jeu d’énigmes urbain à Périgueux Périgueux
« L’enquesta maudita » Jeu d’énigmes urbain à Périgueux
Place du Marché au Bois Périgueux Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Plongez dans les ruelles de Périgueux pour une enquête urbaine inspirée des légendes du Périgord ! Par équipes, résolvez des énigmes, répondez à des QCM culturels et démasquez la créature qui sème le chaos. Un jeu immersif mêlant patrimoine, histoire et culture occitane, suivi d’un apéro-concert au Watson Pub à 19h30 Bertoo (Chanson française Pop / folk ) et Laboratòri (Set live machine Éléctro-Trad’) .
Place du Marché au Bois Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 04 82 87 novelum.ieo24@free.fr
English : « L'enquesta maudita » Jeu d'énigmes urbain à Périgueux
Espanol : « L'enquesta maudita » Jeu d'énigmes urbain à Périgueux
