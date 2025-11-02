L’enquête à bascule La baleine à bascule Piégut-Pluviers
L’enquête à bascule La baleine à bascule Piégut-Pluviers dimanche 2 novembre 2025.
L’enquête à bascule
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Jeu immersif, goûter.
Jeu immersif, goûter. Depuis l’ouverture de la grande salle, des phénomènes étranges se produisent à la baleine, certaines personnes ont vu des apparitions surprenantes, d’autres ont entendu des bruits suspects. L’équipe est très inquiète et vous demande de l’aider à régler ce problème car il craignent de ne plus pouvoir accueillir de spectacles.
Cédric Lefebvre, éditeur de jeux et sociétaire de la Baleine, a concocté une enquête à la Scoubidou, avec la participation de ses collègues du groupe d’improvisation théâtrale, le P.I.F. .
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91
English : L’enquête à bascule
Immersive game, snack.
German : L’enquête à bascule
Immersives Spiel, Snacks.
Italiano :
Gioco coinvolgente, spuntino.
Espanol : L’enquête à bascule
Juego inmersivo, aperitivo.
L’événement L’enquête à bascule Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2025-09-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin