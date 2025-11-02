L’enquête à bascule La baleine à bascule Piégut-Pluviers

L’enquête à bascule

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Jeu immersif, goûter.

Jeu immersif, goûter. Depuis l’ouverture de la grande salle, des phénomènes étranges se produisent à la baleine, certaines personnes ont vu des apparitions surprenantes, d’autres ont entendu des bruits suspects. L’équipe est très inquiète et vous demande de l’aider à régler ce problème car il craignent de ne plus pouvoir accueillir de spectacles.

Cédric Lefebvre, éditeur de jeux et sociétaire de la Baleine, a concocté une enquête à la Scoubidou, avec la participation de ses collègues du groupe d’improvisation théâtrale, le P.I.F. .

