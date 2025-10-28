L’enquête Adélaïde Dickens au Château de Contremoret Fussy

L’enquête Adélaïde Dickens au Château de Contremoret Fussy mardi 28 octobre 2025.

L’enquête Adélaïde Dickens au Château de Contremoret

Contremoret Fussy Cher

Plongez dans une enquête palpitante au cœur du château !

Dans l’atmosphère énigmatique du Château de Contremoret spécialement décoré pour Halloween, participez à une enquête grandeur nature autour d’un crime non élucidé.

Adélaïde Dickens a été assassinée le 25 janvier 1902, jour de son anniversaire. Plus d’un siècle plus tard, le mystère demeure et c’est à vous de lever le voile ! Explorez les pièces du château, rassemblez les indices et confrontez vos déductions pour tenter de résoudre cette énigme historique.

Une expérience originale mêlant patrimoine, jeu d’enquête et ambiance immersive.

Trois séances par jour vous sont proposés, sur réservation et à partir de 14 ans. .

Contremoret Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 15 58 08 contact@chateaudecontremoret.fr

