L’enquête de Pâques

Bosc de Lacam Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-22 2026-04-29

Munis de leur carnet de détective, les enfants mènent l’enquête du mystère de Pâques.

L’intégralité de l’animation se passe sous terre et comprend la visite, la recherche d’indices et les friandises. .

Bosc de Lacam Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 71 82 10 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Armed with their detective notebooks, children investigate the Easter mystery.

L’événement L’enquête de Pâques Saint-Antonin-Noble-Val a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)