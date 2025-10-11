L’ENQUETE DU PALAIS ROYAL – GRAND VEFOUR Paris

L’ENQUETE DU PALAIS ROYAL – GRAND VEFOUR Paris samedi 11 octobre 2025.

L’ENQUETE DU PALAIS ROYAL Début : 2025-10-11 à 14:30. Tarif : – euros.

VISITES SPECTACLES – L’ENQUÊTE DU PALAIS ROYALDurée : 01h45 / Âge : Dès 12 ans. VISITES A PARIS : ENQUÊTE AU PALAIS ROYALVivez une expérience inoubliable avec une enquête grandeur nature animée par un comédien, dans le quartier du Palais Royal !LE CONCEPT -Plongez dans une enquête grandeur nature où un comédien vous guidera à travers le quartier mythique du Palais Royal. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre une visite insolite inoubliable !LE SCÉNARIO – En 1841, le corps de la duchesse Blanche de Condrie est découvert près de l’agence du détective Vidocq. Il est rapidement accusé de meurtre. Lazare Minotti en est certain, Vidocq est innocent ! Il a besoin d’aide pour le prouver, de votre aide ! Cherchez des indices autour du Palais-Royal avant qu’il ne soit trop tard…LES ATOUTS DE CETTE VISITE – • Une immersion totale grâce à un comédien qui favorise la participation.• Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.• Un moment convivial, pour une activité en famille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GRAND VEFOUR 17 RUE DU BEAUJOLAIS 75002 Paris 75