CHRISTOPHE ALEVEQUE – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

CHRISTOPHE ALEVEQUE – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne dimanche 5 octobre 2025.

CHRISTOPHE ALEVEQUE Début : 2026-06-06 à 20:33. Tarif : – euros.

Humour explosif – Actualité découpée minute – Libre antenne sur scèneChristophe Alévêque revient pour la 52eme fois à la Baie avec sa « Revue de Presse » : un spectacle pas vraiment un spectacle, plutôt une zone de turbulence, sans plan de vol, sans bouée, sans filtre.Bienvenue à la seule conférence de rédaction où l’on peut rire de tout (et surtout de ce qu’on devrait pleurer).Armé d’une pile de journaux froissés et d’un esprit affûté comme un scalpel, Alévêque démonte l’actu, déboulonne les puissants, désosse les médias et refile des baffes aux idées toutes faites. Chaque soir, une actualisation salutaire, un grand ménage par le vide… du politiquement correct.Il improvise ? Oui. Il dérape ? Parfois. Il tape juste ? Toujours.Un show qui ressemble à une thérapie de groupe. Et franchement, ça fait du bien.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63