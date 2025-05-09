« L’enquête du secret de la feuille morte » Animation familiale ludo-participative Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
« L’enquête du secret de la feuille morte » Animation familiale ludo-participative Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne vendredi 9 mai 2025.
« L’enquête du secret de la feuille morte » Animation familiale ludo-participative
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-05-09 15:30:00
fin : 2025-08-05 17:00:00
Date(s) :
2025-05-09 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-12
Participez à une drôle d’enquête dans laquelle les variations climatiques à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde vous aideront à démasquer le coupable.
.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77
English :
Take part in an amusing investigation in which climate variations at the mouth of the Gironde estuary will help you unmask the culprit.
German :
Nehmen Sie an einer lustigen Untersuchung teil, bei der die Klimaschwankungen an der Mündung der Gironde Ihnen helfen werden, den Täter zu entlarven.
Italiano :
Partecipate a un’indagine divertente in cui le variazioni climatiche alla foce dell’estuario della Gironda vi aiuteranno a smascherare il colpevole.
Espanol :
Participe en una divertida investigación en la que las variaciones climáticas de la desembocadura del estuario de la Gironda le ayudarán a desenmascarar al culpable.
L’événement « L’enquête du secret de la feuille morte » Animation familiale ludo-participative Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-01-30 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime