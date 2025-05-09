« L’enquête du secret de la feuille morte » Animation familiale ludo-participative Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-05-09 15:30:00

fin : 2025-08-05 17:00:00

2025-05-09 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-12

Participez à une drôle d’enquête dans laquelle les variations climatiques à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde vous aideront à démasquer le coupable.

English :

Take part in an amusing investigation in which climate variations at the mouth of the Gironde estuary will help you unmask the culprit.

German :

Nehmen Sie an einer lustigen Untersuchung teil, bei der die Klimaschwankungen an der Mündung der Gironde Ihnen helfen werden, den Täter zu entlarven.

Italiano :

Partecipate a un’indagine divertente in cui le variazioni climatiche alla foce dell’estuario della Gironda vi aiuteranno a smascherare il colpevole.

Espanol :

Participe en una divertida investigación en la que las variaciones climáticas de la desembocadura del estuario de la Gironda le ayudarán a desenmascarar al culpable.

