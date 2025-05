L’enquête par Gérémy Crédeville – espace jean vilar revin Revin, 23 mai 2025, Revin.

L’enquête par Gérémy Crédeville espace jean vilar revin Revin Vendredi 23 mai, 20h30 Tarifs : Spectacle uniquement à 20h30 : 5 € / Repas + spectacle : 15 € (le repas est servi à 19h00)

Vous le connaissez comme chroniqueur à la radio, acteur dans les longs et courts métrages, séries télévisées et téléfilms, invité ou candidat dans les émissions télévisées et bien entendu humoriste.

Vous le connaissez comme chroniqueur à la radio, acteur dans les longs et courts métrages, séries télévisées et téléfilms, invité ou candidat dans les émissions télévisées et bien entendu humoriste.

Pour cette soirée, très spéciale vous allez le découvrir comme enquêteur.

L’occasion d’apprécier une autre facette de Gérémy Crédeville.

Comédie improvisée

Durée : 1h15

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-23T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-23T22:00:00.000+02:00

1

0324415571

espace jean vilar revin 1 place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes