L’enquête terrifiante Jeu de piste Place du marché Argentan
mardi 27 octobre 2026 · Place du marché · Argentan
Informations pratiques
Argentan
L’enquête terrifiante Jeu de piste
Place du marché Place Warabiot Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27 16:00:00
Date(s) :
2026-10-27
L’enquête terrifiante Jeu de piste du Patrimoine
Une sorcière un peu maladroite a lancé une incantation… et toutes les gargouilles de la ville risquent de s’éveiller à minuit ! Pour éviter la catastrophe, elle a besoin de vous. Arborez votre déguisement le
plus terrifiant, il pourra vous être utile pour mener à bien votre mission…
RDV : Place Warabiot – Écouché-les-Vallées
Mardi 27 Octobre de 14h30 à 15h
8 ans et plus
Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95
Tarifs: 5€/adulte – 3€/réduit (demandeurs d’emploi) – gratuit pour les – de 12 ans
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Place du marché Place Warabiot Argentan 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
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English : L’enquête terrifiante Jeu de piste
L’événement L’enquête terrifiante Jeu de piste Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom
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