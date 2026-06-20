L’enquête terrifiante Jeu de piste Place du marché Argentan

Informations pratiques

Argentan

L’enquête terrifiante Jeu de piste

Place du marché Place Warabiot Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-27 16:00:00

Date(s) :

2026-10-27

L’enquête terrifiante Jeu de piste du Patrimoine

Une sorcière un peu maladroite a lancé une incantation… et toutes les gargouilles de la ville risquent de s’éveiller à minuit ! Pour éviter la catastrophe, elle a besoin de vous. Arborez votre déguisement le

plus terrifiant, il pourra vous être utile pour mener à bien votre mission…

RDV : Place Warabiot – Écouché-les-Vallées

Mardi 27 Octobre de 14h30 à 15h

8 ans et plus

Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95

Tarifs: 5€/adulte – 3€/réduit (demandeurs d’emploi) – gratuit pour les – de 12 ans

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Place du marché Place Warabiot Argentan 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

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English : L’enquête terrifiante Jeu de piste

L’événement L’enquête terrifiante Jeu de piste Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom