L’ENSA fête ses 80 ans ! Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc

L’ENSA fête ses 80 ans !

Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 21:30:00

Date(s) :

2026-02-03

L’ENSM a le plaisir de vous inviter à l’anniversaire des 80 ans de l’ENSA fêtés autour de la sortie du livre La Haute École , éditions du Mont-Blanc 2026.

Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 30 30 evenements@ensm.sports.gouv.fr

English :

ENSM is pleased to invite you to the 80th anniversary of ENSA, celebrated around the release of the book La Haute École , Mont-Blanc 2026 editions.

