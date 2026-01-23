L’ENSA fête ses 80 ans ! Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc
Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
2026-02-03 20:00:00
2026-02-03 21:30:00
2026-02-03
L’ENSM a le plaisir de vous inviter à l’anniversaire des 80 ans de l’ENSA fêtés autour de la sortie du livre La Haute École , éditions du Mont-Blanc 2026.
Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 30 30 evenements@ensm.sports.gouv.fr
ENSM is pleased to invite you to the 80th anniversary of ENSA, celebrated around the release of the book La Haute École , Mont-Blanc 2026 editions.
