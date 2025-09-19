L’ensemble Cairn en concert Château de Pernant Pernant

30 euros un concert et 45 euros les deux Pernant et Villers Cotterêts

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

2 concerts de l’ensemble Cairn

en avant première de la Philharmonie de Paris

le 19 septembre à Pernant

le 20 septembre à Villers cotterêts

Château de Pernant 10 Rue du Chateau, 02200 Pernant, France Pernant 02200 Aisne Hauts-de-France Le château (ou donjon) de Pernant se dresse sur un promontoire dominant la vallée. Dans son sous-sol, d'anciennes carrières ont été transformées en dépendances souterraines. La construction du château date probablement du début du XIVe siècle. Au cours de la Première Guerre mondiale, le château est partiellement détruit par l'artillerie allemande. Le château, construit en pierres de taille se compose d'un bâtiment sur plan carré (qui possédait un toit aigu en ardoises) fortifié de quatre tourelles d'angle. A l'ouest, un petit corps de logis a été rajouté au XVIe siècle (en grande partie démoli en 1918). On ne trouve plus trace des murailles d'enceinte.

