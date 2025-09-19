L’ensemble Cairn en concert Château de Pernant Pernant
L’ensemble Cairn en concert Château de Pernant Pernant vendredi 19 septembre 2025.
L’ensemble Cairn en concert 19 et 20 septembre Château de Pernant Aisne
30 euros un concert et 45 euros les deux Pernant et Villers Cotterêts
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:00:00
Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00
2 concerts de l’ensemble Cairn
en avant première de la Philharmonie de Paris
le 19 septembre à Pernant
le 20 septembre à Villers cotterêts
Le château (ou donjon) de Pernant se dresse sur un promontoire dominant la vallée. Dans son sous-sol, d'anciennes carrières ont été transformées en dépendances souterraines. La construction du château date probablement du début du XIVe siècle. Au cours de la Première Guerre mondiale, le château est partiellement détruit par l'artillerie allemande. Le château, construit en pierres de taille se compose d'un bâtiment sur plan carré (qui possédait un toit aigu en ardoises) fortifié de quatre tourelles d'angle. A l'ouest, un petit corps de logis a été rajouté au XVIe siècle (en grande partie démoli en 1918). On ne trouve plus trace des murailles d'enceinte.
