L’Ensemble de Trombones de l’IESM Place d’Albertas Aix-en-Provence

L’Ensemble de Trombones de l’IESM

Vendredi 29 août 2025 de 18h30 à 19h et de 19h30 à 20h. Place d’Albertas 11 rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La classe de trombone au Pôle Supérieur d’Enseignement de la Musique d’Aix-en-Provence (IESM) est un véritable vivier de talents.

Concert organisé dans le cadre du festival Musique dans la rue.

Sous la direction passionnée de Jacques Mauger, un tromboniste de renommée internationale, les élèves y développent une maîtrise exceptionnelle de leur instrument.



Dynamique et créative, cette classe se distingue par son ambiance stimulante et son esprit de camaraderie. Les étudiants, motivés et ambitieux, profitent des conseils avisés de leur professeur pour affiner leur technique et explorer de nouveaux répertoires. Ensemble, ils forment un groupe soudé et prometteur, prêt à briller sur les scènes nationales et internationales.



R. Djawadi, The Rains of Castamere

J. Naulais, Latin District

F. Sinatra, My Way (arr. Halleyn Ruiz)

F. Mercury Bohemian Rhapsody (arr. John Bohls)

M. Legrand, Eté 42

Q. Jones, Soul Bossa Nova de (arr. Derrick Parrker)

J. Naulais, Folk Song

S. Wonder, Sir Duke (arr. Irv Wagner)



Les trombonistes de l’IESM

Alexian BOURNAT, Cristian RIVERO, Luis MURILLO NARVAEZ, Camille VACCARETTI, Jorge Luis GUERRA TORRES, Matthieu GANNE, Hugo BRIZUELA, Clément JOUVENOT, Noémie ROATTINO, Edwards SANCHEZ, Adrien LABEQUE (drums)

Jacques MAUGER, direction .

Place d’Albertas 11 rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20

English :

The trombone class at the Pôle Supérieur d’Enseignement de la Musique d’Aix-en-Provence (IESM) is a veritable breeding ground for talent.

Concert organized as part of the Musique dans la rue festival.

German :

Die Posaunenklasse am Pôle Supérieur d’Enseignement de la Musique d’Aix-en-Provence (IESM) ist eine wahre Talentschmiede.

Das Konzert findet im Rahmen des Festivals Musique dans la rue statt.

Italiano :

La classe di trombone del Pôle Supérieur d’Enseignement de la Musique d’Aix-en-Provence (IESM) è un vero e proprio vivaio di talenti.

Concerto organizzato nell’ambito del festival Musique dans la rue.

Espanol :

La clase de trombón del Instituto Superior de Enseñanza de la Música de Aix-en-Provence (IESM) es un auténtico vivero de talentos.

Concierto organizado en el marco del festival Musique dans la rue.

