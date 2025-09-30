L’ensemble des saxophones Salle des fêtes de Prémilhat Prémilhat

Salle des fêtes de Prémilhat 8 Rue de l’Eglise Prémilhat Allier

Début : 2025-09-30 19:30:00

Concert des ensembles de saxophones proposé par Jean-François Roche, professeur de saxophones et ses élèves.

Salle des fêtes de Prémilhat 8 Rue de l’Eglise Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 50 03

English :

Saxophone ensemble concert presented by saxophone teacher Jean-François Roche and his students.

German :

Konzert der Saxophon-Ensembles, angeboten von Jean-François Roche, Saxophonlehrer, und seinen Schülern.

Italiano :

Concerto dell’ensemble di sassofoni dell’insegnante Jean-François Roche e dei suoi studenti.

Espanol :

Concierto de conjunto de saxofones a cargo del profesor de saxofón Jean-François Roche y sus alumnos.

