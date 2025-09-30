L’ensemble des saxophones Salle des fêtes de Prémilhat Prémilhat
L’ensemble des saxophones Salle des fêtes de Prémilhat Prémilhat mardi 30 septembre 2025.
L’ensemble des saxophones
Salle des fêtes de Prémilhat 8 Rue de l’Eglise Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 19:30:00
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Concert des ensembles de saxophones proposé par Jean-François Roche, professeur de saxophones et ses élèves.
.
Salle des fêtes de Prémilhat 8 Rue de l’Eglise Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 50 03
English :
Saxophone ensemble concert presented by saxophone teacher Jean-François Roche and his students.
German :
Konzert der Saxophon-Ensembles, angeboten von Jean-François Roche, Saxophonlehrer, und seinen Schülern.
Italiano :
Concerto dell’ensemble di sassofoni dell’insegnante Jean-François Roche e dei suoi studenti.
Espanol :
Concierto de conjunto de saxofones a cargo del profesor de saxofón Jean-François Roche y sus alumnos.
L’événement L’ensemble des saxophones Prémilhat a été mis à jour le 2025-09-17 par Montluçon Tourisme