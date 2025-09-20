L’ensemble HBM Le Gai Logis et ses habitants L’ensemble HBM Le Gai Logis Saint-Denis

L’ensemble HBM Le Gai Logis et ses habitants Samedi 20 septembre, 14h30 L’ensemble HBM Le Gai Logis Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Pour les Journées européennes du patrimoine 2025, l’AMuLoP met à l’honneur son projet de musée du logement populaire !

Le samedi 20 septembre, l’association vous invite à découvrir l’immeuble HBM Le Gai Logis à Saint-Denis, pressenti pour accueillir son futur musée.

La visite s’appuie sur un atelier mémoire avec les habitant•es du Gai Logis et met à profit les premières recherches menées sur l’histoire de cet ensemble HBM construit dans les années 1930 et de ses habitant•es. Dernier vestige d’un quartier industriel, profondément remanié depuis les années 1960, il sera replacé dans son environnement urbain et dans l’histoire du logement populaire.

L’ensemble HBM Le Gai Logis 380 avenue du Président-Wilson 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Franc-Moisin – Bel-Air – Stade de France Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 76 37 28 51 https://www.amulop.org/ Ensemble HBM construit dans les années 1930 Métro Porte de Paris Stade de France (ligne 13), sortie 2 rue Danielle-Casanova

Départ de visite devant le Novotel (1 place de la Porte de Paris, Saint-Denis)

Visite commentée

©A&B Architectes