L’ensemble Kéryx et Chœur Éphata en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Basilique Saint-Denis Saint-Denis

Porté par le talent et l’énergie de Rogatien Despaigne, à la tête de l’Ensemble Kéryx et du Chœur Éphata, ce défi fou promet un moment inoubliable et fédérateur, dans une narration mélant motets de répertoire et chants traditionnels de Noël.

Dans l’écrin majestueux et chargé d’histoire de la Cathédrale Basilique de Saint-Denis illuminée par des centaines de bougies, vivez la magie de Noël !

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :

Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France !Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Un Noël grandiose à la Cathédrale Basilique de Saint-Denis illuminée à la bougie !

Imaginez : plus de 70 chanteurs et musiciens réunis pour un concert exceptionnel, une soirée participative où le public devient aussi le chœur…

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Basilique Saint-Denis 1 Rue de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis

Basilique Saint-Denis 1 Rue de la Légion d'Honneur 93200 Saint-Denis