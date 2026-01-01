L’Ensemble Matheus à l’Eglise St Michel Eglise Saint Michel Brest

L’Ensemble Matheus à l’Eglise St Michel

Eglise Saint Michel 6 Rue d’Aboville Brest Finistère

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31 18:30:00

L’Ensemble Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi, renommé pour ses interprétations originales et passionnées du répertoire classique.

Cet ambassadeur culturel majeur crée un lien unique entre les générations et les cultures.

Fidèle à son esprit de recherche, l’Ensemble Matheus revisite depuis ses débuts Les Quatre Saisons, œuvre emblématique qu’il n’a cessé de réinterroger, jusqu’à en proposer récemment une lecture en écho aux enjeux climatiques contemporains. Ce programme prolonge cette démarche en confrontant le cycle concertant de Vivaldi à une œuvre sacrée plus rare, le Laudate pueri pour soprano et cordes.

Si ces deux pièces semblent opposer musique descriptive et répertoire liturgique, elles procèdent chez Vivaldi d’un même élan une écriture virtuose, lumineuse et profondément expressive, où la voix et le violon sont traités comme de véritables solistes. .

