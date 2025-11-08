L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN Pignan

Pignan, c’est d’abord un cœur médiéval d’où se détachent les tours du château des comtes de Turenne. C’est ensuite une 2e enceinte où se cachent de belles constructions classiques. Puis, au-delà de la tour de l’horloge, s’étend l’architecture vigneronne typique des villages languedociens.

Visite en français

Un village, 3 facettes.

Sur réservation obligatoire

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ à l’entrée du château-mairie de Pignan (place de l’Hôtel de ville).

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place de l’Hôtel de Ville Pignan 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Pignan is first of all a medieval heart where the towers of the castle of the Counts of Turenne stand out. It is then a 2nd enclosure where beautiful classical buildings are hidden. Then, beyond the clock tower, extends the typical architecture of the Languedoc villages.

Pignan ist zunächst ein mittelalterlicher Stadtkern, aus dem die Türme des Schlosses der Grafen von Turenne herausragen. Dann gibt es eine zweite Stadtmauer, in der sich schöne klassische Gebäude verstecken. Dann, jenseits des Uhrenturms, erstreckt sich die für die Dörfer des Languedoc typische Winzerarchitektur.

Pignan è innanzitutto un cuore medievale da cui spiccano le torri del castello dei conti di Turenne. Si tratta poi di un secondo recinto dove si nascondono bellissimi edifici classici. Poi, oltre la torre dell’orologio, si trova la tipica architettura viticola dei villaggi della Linguadoca.

Pignan es ante todo un corazón medieval del que sobresalen las torres del castillo de los Condes de Turenne. Se trata entonces de un segundo recinto donde se esconden hermosos edificios clásicos. A continuación, más allá de la torre del reloj, se encuentra la arquitectura vitivinícola típica de los pueblos del Languedoc.

