L’ENSEMBLE MONUMENTAL PALAIS DES ARCHEVÊQUES ET CATHÉDRALE SAINT-JUST ET SAINT-PASTEUR Narbonne

5 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne Aude

À la fois forteresse médiévale et résidence princière, le palais des Archevêques, d’origine médiévale, affiche plus de huit siècles d’histoire, et est associé à une des plus remarquables cathédrales gothiques du Midi de la France, abritant des trésors d’art sacré.

Rdv Point Info ou boutique du Palais-Musée des archevêques.

Durée 1h30

.

5 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 30 66 visitesguidees@mairie-narbonne.fr

English :

Both a medieval fortress and a princely residence, the Palais des Archevêques, of medieval origin, boasts over eight centuries of history, and is associated with one of the most remarkable Gothic cathedrals in the south of France, housing treasures of sacred art.

Rdv Point Info or store at the Palais-Musée des archevêques.

Duration: 1h30

German :

Der Palast der Erzbischöfe ist eine mittelalterliche Festung und eine fürstliche Residenz mit einer über achthundertjährigen Geschichte. Er ist mit einer der bemerkenswertesten gotischen Kathedralen Südfrankreichs verbunden und beherbergt Schätze der sakralen Kunst.

Rdv Point Info oder Boutique du Palais-Musée des Archevêques.

Dauer: 1,5 Stunden

Italiano :

Fortezza medievale e residenza principesca, il Palazzo degli Arcivescovi, di origine medievale, vanta più di otto secoli di storia ed è associato a una delle più notevoli cattedrali gotiche del sud della Francia, che custodisce tesori di arte sacra.

Punto informativo o negozio presso il Palais-Musée des archevêques.

Durata: 1h30

Espanol :

A la vez fortaleza medieval y residencia principesca, el Palacio de los Arzobispos, de origen medieval, cuenta con más de ocho siglos de historia y está asociado a una de las catedrales góticas más notables del sur de Francia, que alberga tesoros de arte sacro.

Punto de información o tienda en el Palais-Musée des archevêques.

Duración: 1h30

