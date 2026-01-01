L’Ensemble Musica fête ses 20 ans ! Laval
L’Ensemble Musica fête ses 20 ans !
34 Rue de la Paix Laval Mayenne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-10 20:30:00
2026-01-10
L’Ensemble Musica vous invite à célébrer leur 20 ans !
Après le succès du concert du 29 mars 2025, nous avons le plaisir de pouvoir vous faire bénéficier d’une seconde représentation
Concert chorale .
34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 50 17 48
English :
Ensemble Musica invites you to celebrate their 20th anniversary!
