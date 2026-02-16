L’ensemble Roussel ONB Rue Pierre de Coubertin Biganos

L’ensemble Roussel ONB

Rue Pierre de Coubertin Espace Lucien Mounaix Biganos Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Riche de l’esprit, des traditions et des couleurs hongroises, rendant hommage à György Ligeti dont nous célébrons en 2026 les vingt ans de la disparition, ce programme marie la Beauté, la Méditation, la Danse, la Jeunesse et la Joie !

Animé par la passion et la conviction que la musique de chambre, véritable communion des sensibilités, se vit dans l’écoute subtile, le partage, l’exigence de perfection, le don de soi et de tous au service de la Beauté, l’Ensemble Roussel est fondé en 2005 par six solistes de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine.

Formation permanente de l’orchestre, c’est un ensemble à géométrie variable. Cette modulation permet d’explorer un répertoire extrêmement riche, allant de Bach à la musique de notre temps.

Durée 1 heure

Tarifs 10 5 € .

Rue Pierre de Coubertin Espace Lucien Mounaix Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’ensemble Roussel ONB

L’événement L’ensemble Roussel ONB Biganos a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Coeur Bassin