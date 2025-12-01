L’Ensemble Victoire en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Eglise Notre-Dame des Otages Paris

Redécouvrez la richesse et la diversité de la polyphonie avec Rameau, Mendelssohn ou Poulenc, jusqu’aux pièces les plus incontournables tel que le chant Australien Wellerman ou encore l’hymne Corse Dio Vi Salve Regina, sans oublier la variété française contemporaine comme Savoir Aimer de Florent Pagny.

Ce concert pas comme les autres fait de vous un acteur à part entière : que vous soyez soliste d’opéra… ou de salle de bain, vous êtes les bienvenus pour former une immense chorale éphémère avec le chœur professionnel !

Une expérience collective et joyeuse vécue dans un lieu centenaire illuminé de centaines de bougies.

Durée du concert : 1h15



Le Festival Sacrée Musique :



Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

À la croisée du gospel, des rythmes latinos et des plus belles chansons françaises, l’ensemble Victoire vous propose un voyage musical illuminé à la bougie à travers l’histoire et les continents.

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Eglise Notre-Dame des Otages 81 Rue Haxo 75020 Paris

