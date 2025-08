L’ensemble vocal la Lupinelle chante Au fil de l’eau Saint-Paulien

L’ensemble vocal la Lupinelle chante Au fil de l’eau Saint-Paulien samedi 9 août 2025.

L’ensemble vocal la Lupinelle chante Au fil de l’eau

Eglise Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Venez écouter l’ensemble vocal la Lupinelle pour sa représentation de fin de stage le samedi 9 août à 21 heures en l’église de Saint Paulien.

.

Eglise Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes stagelupinelle@gmail.com

English :

Come and listen to the Lupinelle vocal ensemble for its end-of-course performance on Saturday August 9 at 9pm in the church of Saint Paulien.

German :

Hören Sie das Vokalensemble La Lupinelle bei seiner Aufführung zum Abschluss des Workshops am Samstag, den 9. August um 21 Uhr in der Kirche von Saint Paulien.

Italiano :

Venite ad ascoltare l’ensemble vocale Lupinelle nella sua esibizione di fine corso, sabato 9 agosto alle 21.00 nella chiesa di Saint Paulien.

Espanol :

Venga a escuchar al conjunto vocal Lupinelle en su actuación de fin de curso, el sábado 9 de agosto a las 21:00 en la iglesia de Saint Paulien.

L’événement L’ensemble vocal la Lupinelle chante Au fil de l’eau Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay