L’Entre 2 Réveillons entre Potes LANNEMEZAN Lannemezan

L’Entre 2 Réveillons entre Potes

LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan Hautes-Pyrénées

Menu Pyrénées 20€ Garbure et Tourte

Ambiance Musicale avec DJ Polo (années 80, 90 et 2000)

Renseignements et réservations au 06 31 89 35 64

English :

Pyrenees menu: 20? Garbure and Tourte

Musical ambience with DJ Polo (80s, 90s and 2000s)

Information and reservations on 06 31 89 35 64

