L’Entre 2 Réveillons entre Potes LANNEMEZAN Lannemezan

L’Entre 2 Réveillons entre Potes
LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Menu Pyrénées 20€ Garbure et Tourte
Ambiance Musicale avec DJ Polo (années 80, 90 et 2000)
Renseignements et réservations au 06 31 89 35 64
+33 6 31 89 35 64
English :
Pyrenees menu: 20? Garbure and Tourte
Musical ambience with DJ Polo (80s, 90s and 2000s)
Information and reservations on 06 31 89 35 64
