L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Balade Gourmande 2026, Balade Gourmande 2026, Madirac

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Balade Gourmande 2026 Samedi 6 juin, 18h00 Balade Gourmande 2026 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

PROGRAMME

Rendez-vous dès 18h

Chemin de l’Eglise à Madirac (33670)

Départ échelonné pour la balade gourmande (dernier départ à 19h)

Un parcours jalonné d’étapes gourmandes accessible à tous : 5km ou 7km (variante) à travers nos bois et nos vignes…

A chaque étape, une dégustation et une découverte de notre patrimoine :

Tous les plats seront préparés par un cuisinier professionnel

Etape 1 : Apéritif

3 mises en bouche (Focaccia crème d’artichaut et jambon de Bayonne / Crème de carottes aux agrumes / Gougère truite et crème d’aneth) accompagnées d’un apéritif local ou d’un sirop artisanal

Etape 2 : Entrée

Croustillant de canard confit au pruneau d’Agen et compotée d’oignons rouges, accompagné d’un verre de vin

Etape 3 : Plat – Dessert en musique et buvette sur place

Suprême de Volaille fermière rôti, sauce forestière et mille-feuille de pomme de terre gratiné à l’Ossau Iraty, accompagné d’un verre de vin

Tarte amandine aux fruits de saison

Réservation obligatoire via Hello-Asso

Parking prévu le long des vignes

Balade Gourmande 2026 Chemin de l’Église 33670 Madirac Madirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetes.madirac@gmail.com »}]

Balade gourmande – deuxième édition organisée par le comité des fêtes de Madirac.

DR