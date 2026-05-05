L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Carignan, Château Carignan, Carignan-de-Bordeaux

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Carignan Dimanche 7 juin, 10h00 Château Carignan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La richesse du Château Carignan est de proposer différentes nuances du Merlot. La cuvée Château Carignan classique vous offre un grand moment équilibré, aromatique et velouté. Prima vous séduira par sa grande finesse et sa singularité. Les vins L’Orangerie de Carignan, en rouge, blanc ou rosé, sont quant à eux une jolie entrée en matière pour découvrir l’esprit du Château.

Château Carignan Carignan-de-Bordeaux 33360 Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-carignan.com »}]

Portes ouvertes, Dimanche 7 Juin

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