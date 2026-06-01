L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Charreau, Château Charreau, Verdelais

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Charreau 6 et 7 juin Château Charreau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Situé sur les coteaux de la Garonne nos vins sont en appellation Cadillac- Côtes de Bordeaux.

Nous produisons une large gamme de vins qui satisferont tous les amateurs de bons produits (Rosé, Blanc Sec, Blanc Liquoreux, Blanc Moelleux, Rouge tradition et vieilli en fût de chêne) .

Nous pratiquons une culture raisonnée labélisée HVE et une vinification traditionnelle, notre devise : Qualité et Tradition.

Venir nous rendre visite s’est s’assurer de rencontrer de vrais producteurs, passionnés par leur métier et heureux de transmettre leurs connaissances.

Château Charreau 104 chemin de Charreau 33490 Verdelais Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chateau.charreau@wanadoo.fr »}]

Nous prendrons plaisir à vous faire découvrir notre vignoble et déguster nos produits.

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