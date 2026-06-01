L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château du Payre, Château du Payre 69 route du Château d’eau, Cardan

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château du Payre 6 et 7 juin Château du Payre 69 route du Château d’eau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

PROGRAMME

Atelier découverte de cépages autres, élaborer ses cocktails, visite guidée français et anglais, pique nique ou repas du terroir sur réservation 20€.

Repas sur réservation

Depuis 1881, le Château du Payre cultive une singularité précieuse : celle d’être un domaine viticole transmis de mère en fille depuis cinq générations au cœur des Premières Côtes de Bordeaux- Entre-deux-Mers. Ici, l’élégance des vins de Bordeaux rencontre un engagement profond pour la terre, où chaque bouteille raconte la résilience et la passion d’une lignée de femmes vigneronnes. Entre chambres d’hôtes de charme et vignes certifiées Agriculture Biologique (AB), Haute Valeur Environnementale (HVE) et Terra Vitis, le domaine vous invite à vivre une parenthèse hors du temps, où l’héritage familial se déguste à chaque gorgée.

Château du Payre 69 route du Château d’eau 33410 Cardan Cardan 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chateaudupayre@gmail.com »}]

Atelier découverte de cépages autres, élaborer ses cocktails, visite guidée français et anglais, pique nique ou repas du terroir sur réservation 20€.

DR