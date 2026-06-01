L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Garbes Cabanieu, Château Garbes Cabanieu, Monprimblanc

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Garbes Cabanieu 6 et 7 juin Château Garbes Cabanieu Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Exposition de tracteurs, balade dans les vignes commentée

La passion du vin dans la famille ne date pas d’hier, 7 générations de vignerons se sont succédées à la tête de cette propriété viticole. Les premiers actes notariés, en attestent, écrits à la main, sont rédigés en vieux français.

Château Garbes Cabanieu 42 chemin du Garre 33410 Monprimblanc Monprimblanc 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vignobleshervedavid@orange.fr »}]

Exposition de tracteurs, balade dans les vignes commentée

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