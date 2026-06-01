L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Haut Tellas, Château Haut Tellas, Saint-Loubès

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Haut Tellas Samedi 6 juin, 10h00 Château Haut Tellas Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Blancs, Rosés, Rouges, nos vins agrémenterons vos instants. Nos Blancs et Rosés classiques et modernes, récompensés par de grands dégustateurs ont en commun la tension et la minéralité. Nos cuvées Rouge, eux aussi reconnus, sans soufre, L’impertinente ou Le Fruit sont de véritables expressions de fruits, tandis que nos cuvées de garde, fûts de chêne sont souples avec des tanins fondus et plus structurants. Nous portons une grande attention à la culture du vignoble, le vignoble est certifié en agriculture biologique, pour avoir les fruits les plus purs, intègres, et nous veillons lors de la vinification à l’expression de nos jolis fruits. Une attention particulière est portée lors de l’élevage pour s’affranchir au maximum de l’utilisation des sulfites.

Château Haut Tellas 39 chemin de Bernes 33450 Saint-Loubès Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@haut-tellas.fr »}]

Visite des chais, explication des vinifications et élevage, dégustation. Soirée moules/frites le samedi soir (pensez à réserver)

DR