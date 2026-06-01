L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château La Bertrande, Château La Bertrande, Omet

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château La Bertrande 6 et 7 juin Château La Bertrande Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

La ferme de Menauton ( foie- gras, conserves de canards des Landes) proposera un repas landais complet accompagné d’un verre de Cadillac offert. Sur réservation de préférence au 06 43 24 54 91. Tout le week-end : Domaine Castel Sablons : Cognac, Brûlot charentais, Sirop au Cognac et bien sûr, dégustation de nos vins.

Sur réservation de préférence

Domaine viticole familial depuis 1880, le Château la Bertrande est fièrement enraciné au sommet des collines surplombant Cadillac et la vallée de la Garonne.

Ils se feront un plaisir de recevoir les visiteurs tout au long de l’année.

Château La Bertrande 33410 Omet Omet 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chateaulabertrande@hotmail.fr »}]

Portés par la passion, le respect du terroir et la quête d’excellence, Anne-Marie GILLET et sa famille élaborent des vins de qualité et de caractère.

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