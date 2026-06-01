L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Lamothe de Haux, Château Lamothe de Haux, Haux

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Lamothe de Haux 6 et 7 juin Château Lamothe de Haux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Visite des chais troglodytes, dégustation de nos vins et cocktails. Marché de créateurs et balade dans notre parc. Rôtisserie pour le déjeuner du dimanche midi. Escape game tout le week-end sur réservation.

Bienvenue au Château Lamothe de Haux ! À 30 minutes de Bordeaux, notre famille vous ouvre les portes du domaine toute l’année pour des visites guidées de nos chais troglodytiques et une dégustation de nos vins. En famille, entre amis ou en groupe, venez découvrir notre histoire, notre travail et partager un bon moment autour d’un verre.

Château Lamothe de Haux 295 chemin de l’Eglise 33550 Haux Haux 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@chateau-lamothe.com »}]

Marché de créateurs et balade dans notre parc. Rôtisserie pour le déjeuner du dimanche midi.

DR