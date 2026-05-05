L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Réaut, Château Réaut, Rions

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Réaut 6 et 7 juin Château Réaut Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Visite des chais et dégustation, déjeuner et dîner au restaurant panoramique, concert de musique le soir.

Visite, balade guidée, rando

Portes ouvertes

Dégustation de produits locaux

Animation musicale, concert

Château Réaut D 120E2 Rions 33410 Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-reaut.com »}]

Plongez dans l’histoire atypique de Château Réaut et explorez les coulisses de notre domaine, de son terroir d’exception à ses copropriétaires passionnés.

DR