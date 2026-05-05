L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Réaut, Château Réaut, Rions
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Réaut, Château Réaut, Rions samedi 6 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Réaut 6 et 7 juin Château Réaut Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
PROGRAMME
Visite des chais et dégustation, déjeuner et dîner au restaurant panoramique, concert de musique le soir.
Visite, balade guidée, rando
Portes ouvertes
Dégustation de produits locaux
Animation musicale, concert
Château Réaut D 120E2 Rions 33410 Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-reaut.com »}]
Plongez dans l’histoire atypique de Château Réaut et explorez les coulisses de notre domaine, de son terroir d’exception à ses copropriétaires passionnés.
DR
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