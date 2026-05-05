L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Fête au Château Brethous, Château Brethous, Camblanes-et-Meynac

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Fête au Château Brethous Samedi 6 juin, 10h00 Château Brethous Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au cœur du vignoble bordelais, en Cadillac Côtes de Bordeaux, Château Brethous est une exploitation familiale dôtée d’une jolie chartreuse ou longère du XVIIIème siècle, sur la rive droite dominant la Garonne. Propriété familiale à taille humaine, Château Brethous est cultivé en biodynamie dans un but écologique et surtout pour élaborer de grands vins alliant structure, charme et élégance.

Château Brethous 28 Chemin du Jonc Camblanes-et-Meynac Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chateaubrethous@gmail.com »}]

Ferme – Château, Visite, balade guidée, rando, Portes ouvertes, Samedi 6 Juin

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